Отец Жанны Фриске дал советы семье Заворотнюк

В первую очередь он порекомендовал как можно чаще находиться возле кровати больной.

Отец певицы Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году от глиобластомы, обратился к родным Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали ту же болезнь. Об этом пишет портал "Телепрограмма".

Владимир Фриске заявил, что эту болезнь "ничем не вылечишь", и близкие актрисы должны об этом знать. Он посоветовал как можно чаще находиться у кровати больной и приносить по возможности маленькую дочь Милу, родившуюся в октябре 2018 года. Фриске отметил, что актриса будет чувствовать близость ребенка и других членов семьи даже будучи без сознания.

Владимир Борисович вспомнил, как у Жанны учащался пульс после того, как ее брали за руку. И это означало, что даже в коме певица ощущала присутствие самых дорогих людей. "Это важно, поверьте", — заключил Фриске.

По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружили вторичную глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Эта форма рака менее опасна, чем первичная, так как медленнее развивается. При успешном лечении больные с таким диагнозом живут от полутора до пяти лет. Журналисты утверждают, что сейчас актриса находится в глубокой коме, и отключена от искусственной вентиляции легких из-за осложнений.

Ранее мы писали, что Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище.

Видео: Instagram / a_zavorotnyuk