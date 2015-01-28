  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
От коронавируса в Петербурге за сутки погибли еще 47 человек
Сегодня, 21:12
56
mook1

От коронавируса в Петербурге за сутки погибли еще 47 человек

0 0

Город занимает первое место по числу жертв вируса в регионах РФ.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 47 человек. Город занимает первое место по числу жертв вируса в регионах России за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом от 22 февраля.

Всего в городе за время пандемии коронавируса умерли 10 834 человека, 287 990 пациентов – выписаны по выздоровлению, выявлено 361 607 случаев коронавируса, активных –  62783.

В Петербурге выявили 957 новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 14 тысяч человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, смерти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии