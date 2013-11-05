В Петербурге за сутки выявили меньше тысячи случаев коронавируса

За сутки заразились 957 человек.

За сутки по всей России выявили 12 604 случая заражения коронавирусной инфекцией. По показателям лидируют Москва - 1722 и Петербург - 957. В Ленобласти за сутки заболело 183 человека. Об этом 22 февраля сообщает оперативный штаб. Отмечается, что за сутки в Петербурге и Ленобласти от коронавируса скончалось 52 человека.

С начала пандемии в Петербурге умерло порядка 11 тысяч человек, в Ленобласти скончалось 590 человек.

Ранее мы писали, эксперт ВОЗ предполагает, что пандемия COVID-19 не закончится к концу 2021 года.

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