  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
От коронавируса в Петербурге привились 80% сотрудников сферы транспорта
Сегодня, 10:22
137
mook1 Добавить в Яндекс.Новости

От коронавируса в Петербурге привились 80% сотрудников сферы транспорта

0 0

Агрегаторы такси и другие компании также приняли меры по повышению уровня вакцинации. 

В Петербурге 80% сотрудников транспортной отрасли вакцинировались от коронавируса. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Смольного. 

Сегодня более именно такое количество работников транспортных компаний имеют при себе справку о вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода. Общий процент вакцинированных, переболевших, а также имеющих противопоказания, составляет 86,2% (34 890 человек из 40 752). Агрегаторы такси и другие компании также приняли меры по повышению уровня вакцинации среди своих водителей. 

Однако главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова недовольна темпами вакцинации. Поэтому в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан и раздумывают о введении QR-кодов.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии