Задачи успешно реализованы представителями "Юга" и "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие от 7 октября освободили из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Федоровка Нововасилевское, расположенные на территории Донецкой народной республики и Запорожской области соответственно. Благодаря наступательным действиям наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Южной" и "Восточной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. Из-а работы "Востока" ВСУ лишились более 365 человек убитыми и ранеными, боевой машины пехоты, бронетранспортера, 16 единиц автомобильной техники и станции радиоэлектронной борьбы.

Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области. пресс-служба Минобороны России

За счет действий "Юга" поражены формирования двух механизированных, аэромобильной бригад и бригада территориальной обороны ВСУ, находившиеся в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка. Противник потерял до сотни свих военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" американского производства, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, два из которых являются западной техникой стран-членов НАТО. Дополнительно ликвидирована пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад с боеприпасами.

Главу музейно-храмового комплекса ВС РФ в Кронштадте арестовали за взятку в 15 млн рублей.

Фото: Минобороны России