Главу музейно-храмового комплекса ВС РФ в Кронштадте арестовали за взятку в 15 млн рублей

Чиновник требовал деньги за помощь в аренде земельного участка Минобороны, но взяткодатель обратился в ФСБ.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника кронштадтского филиала Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России Евгения Григорькина по делу о получении взятки в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, в апреле 2024 года Григорькин предложил знакомому помощь в оформлении аренды ведомственного земельного участка в Кронштадте на пять лет за вознаграждение. Через посредника Романа Селезнева взяткодатель передал 3 млн рублей наличными и перевел еще 450 тысяч рублей частями.

"Григорькин организовал заключение договора аренды, но потребовал оставшиеся 11,5 млн рублей. После этого взяткодатель обратился в ФСБ" Объединённая пресс-служба судов Петербурга

Отмечается, что 1 октября 2025 года оба фигуранта были задержаны при передаче денег в автомобиле. Они не признали вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Фото: Piter.TV