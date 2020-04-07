Ранее кардинала признали виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками.

Осужденного за педофилию казначея Ватикана оправдали. Постановление принял Верховный суд Австралии. Об этом сообщили журналисты из Reuters. В инстанции посчитали, что апелляционный суд низшего ведомства не занимался вопросом того, существует ли "разумная вероятность совершения правонарушения". В результате все семь судей ВС согласились с тем фактом, что присяжным следовало бы усомниться в виновности 78-летнего кардинала Джорджа Пелла.

Пелл до конца февраля 2019 года занимал должность казначея Ватикана. После решения Верховного суда кардинала не смогут дважды обвинить по данному процессу. В течение всего расследования обвиняемый настаивал на собственной невиновности. Однако он говорил о том, что не испытывает ненависти к человеку, который выдвинул против него обвинения.

Напомним, что в марте 2019 года Пелла признали виновным в педофилии за преступление, которое кардинал совершил в 1996 году. Обвинение установило, что Пелл совершил сексуальное насилие над двумя 13-летними подростками из церковного хора. В то время фигурант расследования был архиепископом Мельбурна. После вынесения вердикта стало известно, что в течение 3,8 лет у Пелла не будет права на условно-досрочное освобождение.

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Видео: Youtube/ Sky News Australia, AFP News Agency