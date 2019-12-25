Осужденные за теракт в петербургском метро обжаловали свои приговоры

Жалоба адвокатов поступила в суд Московской области.

В Апелляционный военный суд Московской области поступила жалоба адвокатов 11 человек, осужденных по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на защитника осужденной Шохисты Каримовой Виктора Дроздова.

Взрыв в вагоне поезда, проходящего по перегону между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", прогремел 3 апреля 2017 года. В результате случившегося 15 человек погибли, 67 получили ранения. 11 фигурантов уголовного дела признали виновными, десятерых осудили на 19, 20, 22, 27, 28 лет лишения свободы, а основного фигуранта приговорили к пожизненному сроку.

Ранее двое осужденных за теракт в петербургском метро уже жаловались суду на УФСИН. Суд, однако, не рассмотрел их иски и вернул.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга