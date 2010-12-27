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Острый вкус: петербуржец купил пиццу с канцелярской кнопкой в тесте
Сегодня, 12:44
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Butenko
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Острый вкус: петербуржец купил пиццу с канцелярской кнопкой в тесте

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Петербуржец рассказал в социальных сетях, как ему доставили на дом очень опасную пиццу.

Петербуржцы должны быть осторжны, заказывая пиццу у малоизвестных предприятий. На этих выходных житель Северной столицы пострадал от некачественно приготовленного итальянского блюда. Во время еды он укололся о канцелярскую кнопку, находившуюся внутри теста пиццы.

Об этом пострадавший рассказал в одной из групп в социальных сетях. По его словам, заказ был сделан в пиццерии "Граф Краснов". Увы, неприятный сюрприз внутри угощения автор жалобы заметил лишь во время еды. Самое интересное, что во время общения с представителями общепита горожанин нарвался на хамство. Человек уверяет, что оператор пиццерии долгое время пытался скрыть и опровергнуть факт опасной доставки.

Отметим, что автор поста-жалобы не указал свое имя и пол. Он уточнил лишь то, что заказ был сделан на территории Невского района.

Ранее мы писали, что петербуржец купил пачку чипсов с камнями внутри.

Фото: социальные сети

Теги: доставка пиццы спб , новости спб , права потребителей , роспотребнадзор спб
Категории: Новости СПб

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