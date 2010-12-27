Петербуржец купил пачку чипсов с камнями внутри

Новости Петербурга: молодой мужчина купил в магазине пачку чипсов со странными предметами внутри.

Петербуржец будет жаловаться на производителя чипсов Lays. Житель города купил в одном из магазинов пакет чипсов со вкусом сметаны и лука. Однако внутри пачки он смог нащупать что-то странное. В итоге внутри упаковки обнаружились странные круглые серые образования, напоминающие камни. Об этом петербуржец написал в социальных сетях, приложив фото "неприятного сюрприза". На снимке можно разглядеть пористые неровные катыши темно-серого цвета.

Друзья уже посоветовали пострадавшему жаловаться на производителя и просить компенсацию. В комментариях к фотографии мужчина написал, что не стал есть специфические чипсы. Впрочем, нашлись и те, кто не поверил жалобщику. Люди посчитали, что конвейер не пропустил бы пачку с камнями по весовым ограничениям. Однако вряд ли эти камешки весят слишком много: по их пористой структуре видно, что это достаточно легкие образования.

Фото: социальные сети