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В Петербурге за неделю сделали 2,8 тыс. прививок от клещевого энцефалита
Сегодня, 14:18
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В Петербурге за неделю сделали 2,8 тыс. прививок от клещевого энцефалита

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С жалобами на укусы клещей обратились 222 человека.

С 1 по 7 мая в Санкт-Петербурге в рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита привились 2801 человек, включая 1113 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

За тот же период с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились 222 человека, среди которых 40 детей. Больше всего случаев зарегистрировано в Пушкинском районе (11 укусов), по три обращения — в Выборгском, Кировском и Колпинском районах.

В ведомстве также сообщили о пяти подтвержденных случаях заболевания клещевым боррелиозом. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении парков и лесных зон, а также своевременно обращаться за медицинской помощью при обнаружении присосавшегося клеща.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, в чем больше всего витамина А.

Фото: pxhere 

Теги: клещи, роспотребнадзор спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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