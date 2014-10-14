Остин заявил, что Запад будет наращивать потенциал F-16 для Украины

В Пентагоне рассказали о предоставлении ВСУ потенциала в сфере ВВС.

Коллективный Запад намерен продолжать развивать потенциал истребителей F-16 американского производства для Украины, а также предоставлять стране и другие вооружения. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференци с журналистами, созванной по результатам министерской встречи лидеров профильных ведомств от стран - членов НАТО. Мероприятие состоялось в Брюсселе.

Помочь им защищаться в текущей борьбе - это одна задача. Другая цель - убедиться, что мы помогаем им получить все необходимое для защиты и сдерживания. Именно для этого и были созданы коалиции по наращиванию потенциала. Как вы знаете, у нас есть коалиция по наращиванию потенциала в сфере ВВС. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Эксперт подчеркнул, что еще существует ряд коалиций западных стран, которые помогают Украине в вопросе поставок артиллерии и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, а также для обеспечения безопасности в киберпространстве.

Пентагон признал риск полномасштабной войны между Израилем и Ливаном.

Фото и видео: YouTube / Defense Now