Пентагон признал риск полномасштабной войны между Израилем и Ливаном

Ллойд Остин оценил кризис на Ближнем Востоке.

Американский министр по обороне Ллойд Остин допустил, что региональный конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Ливаном может перерасти в полномасштабную войну, которая окажется разрушительной для обоих государств. Соответствующее заявление шеф Пентагона сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Австралии и Великобритании, организованной в столице Соединенного Королевства. Выступление состоялось по результатам рабочей встречи лидеров профильных ведомств.

И теперь мы сталкиваемся с риском полномасштабной войны, которая может оказаться разрушительной как для Израиля, так и для Ливана. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин подчеркнул, что возможность дипломатического, а не военного урегулирования кризисной ситуации все еще существует.

Остин призвал Киев не думать, что какое-то оружие Запада поможет ему победить.

Фото и видео: YouTube / Defense Now