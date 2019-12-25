Глава Пентагона оценил опасность, исходящую от Китая и России для национальной безопасности Вашингтона.

Глава Пентагона Ллойд Остин: ядерный арсенал России является угрозой сейчас и останется ею. Соответствующее заявление сделал глава американского военного ведомства, выступая перед местными законодателями в Палате представителей Конгресса США. Он принял участие на слушаниях по обсуждению бюджетного запроса, поступившего от администрации Джо Байдена на оборонные нужды на 2023 год. Эксперт считает ядерное вооружение РФ для Вашингтона представляющим серьезные сложности как на текущий момент, так и в будущем.

….Особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных возможностей. Ллойд Остин, глава Пентагона

Остин назвал ядерную триаду основной опорой для американской национальной обороны. Глава Пентагона заметил, что РФ и КНР представляют наибольшие риски в сфере безопасности для США. Также угрозу чиновник видит от Северной Кореи, Ирана и террористических движений.

Остин: США не усматривают стремления России вступать в столкновение с НАТО.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News