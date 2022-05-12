Остин: США не усматривают стремления России вступать в столкновение с НАТО

Ллоцд Остин заявил, что США не усматривают стремления России вступать в столкновение с НАТО. Соответствующее заявление сделал глава американского военного ведомства, выступая на слушаниях комитета по ассигнованиям в Палате представителей Конгресса. Чиновник указал местным законодателям лишь на возможность теоретического нападения РФ на какого-либо участника Североатлантического альянса. Это решение кардинальным образом бы изменило геополитическую обстановку.
Если бы Россия решила атаковать…стало бы фактором, в корне меняющим ситуацию. Что касается обязательств по статье 5, то, разумеется, НАТО ответила бы каким-то образом и в какой-то форме.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Эксперт имел в виду пятую статью подписанного в 1949 году договора по НАТО. В документе закрепляется принцип коллективной защиты военного альянса. Если будет совершено нападение на одну из стран, то статья предусматривает коллективный ответ всего блока в отношении агрессора.
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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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