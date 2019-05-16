Пентагон: Запад готовил ВСУ к ведению боевых действий задолго до начала спецоперации

Джон Кирби рассказал о подготовке ВСУ странами коллективного Запада.

США поставляли оружие Киеву задолго до начала проведения специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Fox News официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. По мнению чиновника из Пентагона, Вашингтон, Оттава и Лондон, а также другие международные союзники, помогли Вооруженным силам Украины подготовить военных.

Администрация Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием… Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Утром 11 мая Палата представителей Конгресса США утвердила на заседании выделение Украине дополнительного пакета с помощью на беспрецедентную сумму в размере около 40 миллиардов долларов.

Пентагон: ракетные удары России не затруднили поставки Западом вооружений Киеву.

Фото и видео: YouTube / Fox News

