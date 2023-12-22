В Пентагоне прокомментировали "акустические атаки".

Американские спецслужбы изучат новую информацию о происхождении так называемого "гаванского синдрома" у сотрудников федеральных ведомств США, работающих за пределами страны. Соответствующее заявление американский министр по обороне Ллойд Остин, который выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Иностранный чиновник объяснил законодателям, что лично общался по проблеме с руководителями разведывательного сообщества.

Они заверили меня, что они продолжат рассматривать и исследовать любые новые доказательства, которые появятся, они продолжат этим заниматься. Спецслужбы, которые входят в структуру министерства обороны, продолжат оказывать поддержку этим общим усилиям. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Шеф Пентагона таким образом ответил на вопрос сенатора, члена Демократической партии от штата Нью-Гемпшир Джинны Шахин о том, следует ли американскому разведывательному сообществу пересмотреть выводы, сделанные в ходе расследования причин "гаванского синдрома", на фоне недавних материалов телекомпании CBS. Журналисты опубликовали сведения о том, что к инцидентам "акустических атак" якобы может быть причастна Россия. Шахин переспросила министра, считают ли спецслужбы США информацию, обнародованную CBS, достойной дальнейшего расследования. В Пентагоне пояснили, что проверят каждую часть указанного отчета.

Пентагон: Остин доверяет выводам о непричастности противников к "гаванскому синдрому".

Фото и видео: YouTube / CBS News