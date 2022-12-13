Остин сообщил о желании США сохранить открытыми военные каналы коммуникации с КНР

В Пентагоне рассказали об опасном поведении Пекина.

Американский генерал, шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил о желании США сохранить открытыми военные каналы коммуникации с китайскими коллегами. Соответствующее заявление глава министерства по обороне сделал в эфире местного телеканала NBC, комментируя ситуацию с ликвидацией Вашингтоном китайского метеорологического зонда, который по версии властей страны на самом деле занимался разведывательной миссией над территорией США.

Когда что-то происходит, они стремятся закрыть военные каналы коммуникации. Я считаю, что это опасно. Это не остановит меня от того, чтобы продолжать склонять их к открытию этих линий связи. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер изложил версию, согласно которой глава американского оборонного ведомства после того, как военные сбили китайский аэростат в своем воздушном пространстве 4 февраля, предложил министру обороны Китая Вэй Фэнхэ провести телефонный разговор. Однако Пекин отказался от этого.

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией.

Фото и видео: YouTube / NBC News