Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией

Ллойд Остин рассказал о помощи Украине.

Глава американского оборонного ведомства Ллой Остин утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией. Соответствующее заявление шеф Пентагона сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе, выступая по завершению второго дня заседаний военных ведомств Североатлантического военного альянса. Эксперт полагает, что сейчас блок еще более сплочен и решителен, чем бы когда-либо в своей истории. Чиновник добавил, что Запад намерен поддерживать Вооруженные силы Украины и народ страны так долго, как это потребуется.

Мы не будем втянуты… но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО, которая заключается в том, чтобы защищать граждан этого великого альянса на их территории. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Пентагон считает умеренными риски на маршрутах поставки военной помощи Киеву.

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