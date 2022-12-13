Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams производства США и немецких Leopard Вооруженным силам Украины. В ходе пресс-конференции с журналистами по итогам рабочей контактной группы по оказанию военной помощи, организованной на авиабазе "Рамштайн" в Германии чиновник из Пентагона пояснил, что вопрос "Абрамсов" никак не связан с перспективами отправки Германией своих "Леопардов".
Министр обороны Германии ранее сегодня сообщил, что нет связи между предоставлением М-1 (Abrams) и Leopard, и я считаю, что он выразился довольно четко.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Сабрина Сингх: США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams.
Фото и видео: YouTube / Right Now
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