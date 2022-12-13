Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине

Шеф Пентагона рассказал о том, что эти поставки никак не связаны друг с другом.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams производства США и немецких Leopard Вооруженным силам Украины. В ходе пресс-конференции с журналистами по итогам рабочей контактной группы по оказанию военной помощи, организованной на авиабазе "Рамштайн" в Германии чиновник из Пентагона пояснил, что вопрос "Абрамсов" никак не связан с перспективами отправки Германией своих "Леопардов".

Министр обороны Германии ранее сегодня сообщил, что нет связи между предоставлением М-1 (Abrams) и Leopard, и я считаю, что он выразился довольно четко. Ллойд Остин, глава Пентагона

Сабрина Сингх: США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams.

Фото и видео: YouTube / Right Now