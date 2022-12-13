Сабрина Сингх объяснила, почему Вашингтон не готов передавать Киеву такое тяжелое оружие.

США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Москва ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Вооруженным силам Украины. Министр по иностранным делам Сергей Лавров говорил о том, что любые военные грузы, отправляемые Западом Киеву, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News