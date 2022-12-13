США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.
Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент.
Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона
Напомним, что Москва ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Вооруженным силам Украины. Министр по иностранным делам Сергей Лавров говорил о том, что любые военные грузы, отправляемые Западом Киеву, станут законной целью для Вооруженных сил России.
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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