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США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams

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Сабрина Сингх объяснила, почему Вашингтон не готов передавать Киеву такое тяжелое оружие.

США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент.

Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Москва ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Вооруженным силам Украины. Министр по иностранным делам Сергей Лавров говорил о том, что любые военные грузы, отправляемые Западом Киеву, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: abrams, военная помощь, пентагон, сабрина сингх, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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