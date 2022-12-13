Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Сабрина Сингх рассказала о том, какое оружие от Вашингтона получит киевский режим.

В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она пояснила, что поддержка будет отвечать текущим запросам киевского режима.

Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи. Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Минобороны США

Сингх отказалась приводить детали будущего пакета помощи, отметив, что Украина продолжает просить больше бронетехники и систем ПВО, поэтому каждый пакет помощи "соответствует некоторым из их основных потребностей".

США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News