В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она пояснила, что поддержка будет отвечать текущим запросам киевского режима.
Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи.
Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Минобороны США
Сингх отказалась приводить детали будущего пакета помощи, отметив, что Украина продолжает просить больше бронетехники и систем ПВО, поэтому каждый пакет помощи "соответствует некоторым из их основных потребностей".
США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Украины.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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