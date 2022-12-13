США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Украины

Сабрина Сингх отметила, что Вашингтон считает полуостров территорией Украины, а не России.

Заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне объяснила необходимость захвата Вооруженными силами Украины Крыма важностью послать России "огромное сообщение". Чиновница призвала прессу обратиться к Киеву с данным вопросом.

Я думаю, довольно очевидно, что захват части их суверенного государства является чем-то, что пошлет России огромное сообщение. Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс в Госдепе ответил на вопрос о том, поддержали бы США удары со стороны Украины переданными западными системами по территории полуострова. Вашингтон пояснил, что Киев самостоятельно принимает решения по объектам стрельбы, необходимой для защиты своей земли.

В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму.

Фото и видео: YouTube / NTD