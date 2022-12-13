Нед Прайс рассказал, что США не считают полуостров российской территорией.

В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник отметил, что киевский режим самостоятельно принимает решения относительно того, как ему требуется применять военные поставки, которые отправляет для ВСУ Запад.

В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник из Госдепа США пояснил, что не Вашингтон принимает решения о целях для Украины. При этом Пентагон постоянно находится на связи с украинскими коллегами о развитие обстановки в регионе, о системах, которыми ВСУ могли бы пользоваться в качестве ответа на внешнюю угрозу. Нед Прайс подчеркнул, что власти США не поощряют Украину к ударам по российским объектам и не содействуют им, но полуостров российской территорией в Вашингтоне не признают.

Госдеп подтвердил возобновление контактов правоохранителей США и Кубы.

Фото и видео: YouTube / Guardian News