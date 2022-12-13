Ведант Патель оценил будущую встречу дипломатов в Гаване.

Госдеп подтвердил возобновление контактов правоохранителей США и Кубы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифингам с журналистами сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Чиновник пояснил, что делегаты двух стран планируют встретиться друг с другом на следующей неделе в Гаване.

На следующей неделе в Гаване состоятся встречи представителей Госдепартамента, министерств юстиции и внутренней безопасности США в рамках двустороннего правоохранительного диалога. Ведант Пател, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

Чиновник заметил, что речь пойдет о защите граждан США, борьбе с трансграничной преступностью, а также повышении координации правоохранительных органов.

Госдеп: новый посол США прибудет в Москву в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

