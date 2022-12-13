Госдеп: новый посол США прибудет в Москву в ближайшее время

Ведант Патель рассказал о задачах американского дипломата в России.

В Госдепе сообщили, что новый посол США прибудет в Москву в ближайшее время. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Ведант Патель пояснил, что Линн Трейси скоро будет находиться в Москве, так как власти США считают важным держать открытым каналы связи с РФ. При этом конкретные даты прибытия дипломата в Россию у Госдепа нет.

Посол Трейси ждет с нетерпением возможности сделать все, что в ее силах, для решения важных для США вопросов. Это применимо как к нормальным периодам, так и, что более важно, во время конфликта. Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State