Госдеп: изменение руководства СВО не изменят динамику конфликта на Украине

Нед Прайс оценил назначение Василия Герасимова из Генштаба РФ в командование Объединенными войсками на СВО.

В Госдепе заявили, что изменение руководства СВО не изменят динамику конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник изложил позицию страны по вопросу. Ранее министр по обороне России Сергей Шойгу провел кадровые перестановки. Он назначил командующим Объединенной группировкой войск начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Его заместителями стали Суровикин, Салюков, Ким.

Россия неоднократно назначала разных командующих своими войсками на Украине... приводило к одному и тому же результату...но общая динамика останется неизменной. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа

В Госдепе отказались сообщить подробности депортации из России американца Дадли.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State