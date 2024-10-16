Остин отправится в Бельгию для участия в министерской встрече НАТО

Сабрина Сингх указала на рабочий график Ллойда Остина на неделю.

Американский министр по обороне Ллойд Остин отправится в рабочую поездку на территорию Бельгии для участия в министерской встрече Североатлантического военного альянса. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что визит шефа профильного ведомства в Европу намечен на период с 16 по 18 октября. Кроме указанного мероприятия Остин посетит во встрече министров стран НАТО в международной коалиции по борьбе с терроризмом. Обсуждаться будет тема появления боевиков на Ближнем Востоке, а также усиление военной поддержки армии киевского режима.

Министр Остин совершит в поездку в Брюссель с 16 по 18 октября для того, чтобы принять участие в ряде многосторонних мероприятий, в том числе встрече министров обороны стран - членов НАТО. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Из Брюсселя шеф Пентагона отправится в Неаполь на встречу глав Минобороны стран "Большой семерки" (G7). Он завершит свою поездку в европейском регионе "официальной встречей в Ватикане".

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Фото и видео: YouTube / Defense Now