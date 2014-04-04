Остин обсудил с Умеровым динамику ситуации на поле боя

Американский министр по обороне Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой военного ведомства Украины Рустемом Умеровым. Иностранные чиновники обсудили ситуацию, которая складывается на поле боя для армии киевского режима, а также текущие потребности страны в военной сфере. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что киевский коллега предоставил Вашингтону обновленные данные о проводимых операциях ВСУ.
Министр Остин 3 октября поговорил по телефону со своим украинским коллегой, Умеровым. Лидеры обсудили текущую динамику на поле боя и приоритеты в области помощи в сфере безопасности.
Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона
США считают одним из приоритетов подготовку летчиков Украины для F-16.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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