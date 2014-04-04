Остин обсудил с Умеровым динамику ситуации на поле боя

Сабрина Сингх рассказала о недавнем контакте между Пентагоном и Минобороны Украины.

Американский министр по обороне Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой военного ведомства Украины Рустемом Умеровым. Иностранные чиновники обсудили ситуацию, которая складывается на поле боя для армии киевского режима, а также текущие потребности страны в военной сфере. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что киевский коллега предоставил Вашингтону обновленные данные о проводимых операциях ВСУ.

Министр Остин 3 октября поговорил по телефону со своим украинским коллегой, Умеровым. Лидеры обсудили текущую динамику на поле боя и приоритеты в области помощи в сфере безопасности. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

США считают одним из приоритетов подготовку летчиков Украины для F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now