Остин и Белоусов по телефону обсудили конфликт на Украине

В Пентагоне раскрыл подробности контактов глав Минобороны США и РФ.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил конфликт на Украине с российским коллегой Андреем Белоусовым. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что в последний раз американский и российский министры из профильного ведомства разговаривали в марте 2023 года, когда руководителем российской структуры являлся Сергей Шойгу. Контакты тогда состоялись по инициативе Ллойда Остина. Патрик Райдер не уточнил прессе, что стало поводом для звонка.

Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белусовым. Во время разговора министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта <...> на Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон будет следить за якобы возможной отправкой военных КНДР на Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Now