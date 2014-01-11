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Пентагон будет следить за якобы возможной отправкой военных КНДР на Украину

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Патрик Райдер оценил контакты Пхеньяна и Москвы.

В американском министерстве по обороне будут наблюдать за якобы возможной отправкой военнослужащих из Северной Кореи на украинскую землю после встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос о том, что в Пентагоне думают относительно такой вероятности.

За этим определенно стоит последить.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

При этом представитель Пентагона утверждал, что если бы он был военачальником КНДР, то не отправил бы солдат на Украину. 

В Пентагоне не считают, что США ведет холодную войну с РФ и КНР в космосе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: кндр, отправка войск, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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