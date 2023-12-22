Остин: Пентагон действовал неверно в ситуации с его госпитализацией

Шеф Пентагона извинился перед народом страны и президентом.

Американский министр по обороне Ллойд Остин признал, что Пентагон действовал неверным образом в ситуации вокруг его госпитализации, произошедшей в начале января 2024 года. Соответствующее заявление сделал местный министр по обороне Ллойд Остин, выступая на слушаниях в профильном комитете по делам Вооруженных сил США от Палаты представителей в Конгрессе. Законодатели захотели узнать у чиновника о том, почему ведомство вовремя не уведомило общественность о проблемах со здоровьем шефа. Остин добавил, что публично уже принес свои извинения в адрес президента страны Джо Байдена и готов взять на себя ответственность за инцидент.

Мы действовали неверным образом. Я действовал неверным образом. Я должен был немедленно уведомить президента, свою команду, Конгресс и народ США о том, что у меня диагностирован рак, а также о последующем лечении Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне полагают, что следовало немедленно уведомить президента, команду в Пентагоне, Конгресс и народ США о том, что Ллойду Остину медики диагностировли рак, нуждающийся в лечении. Однако министр не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли он, что лидер Белого дома должен отправить его в отставку. Чиновник заметил, что глава США полностью ему доверяет.

Пентагон еще не передал в Конгресс отчет об обстоятельствах госпитализации главы ведомства.

Фото и видео: YouTube / CBS News