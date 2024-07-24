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Умеров и Остин по телефону обсудили итоги саммита НАТО

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Патрик Райдер рассказал о контактах США и Украины по линии военных ведомств.

Шеф американского оборонного министерства Ллойд Остин и министр по обороне Украины Рустем Умеров провели во вторник, 23 июля, телефонный разговор. В ходе данного события чиновники обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне в июле саммита Североатлантического военного альянса, а также шаги по дальнейшей поддержке киевского режима. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. 

Сегодня Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Умеров также предоставил Остину обновленную информацию о динамике развития ситуации на земле на Украине.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что саммит НАТО состоялся в период с 9 по 11 июля. 

Пентагон заявил, что часть украинских пилотов завершила обучение управлению F-16 в США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ллойд остин, рустем умаров, телефонные переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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