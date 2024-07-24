Умеров и Остин по телефону обсудили итоги саммита НАТО

Патрик Райдер рассказал о контактах США и Украины по линии военных ведомств.

Шеф американского оборонного министерства Ллойд Остин и министр по обороне Украины Рустем Умеров провели во вторник, 23 июля, телефонный разговор. В ходе данного события чиновники обсудили итоги прошедшего в Вашингтоне в июле саммита Североатлантического военного альянса, а также шаги по дальнейшей поддержке киевского режима. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Сегодня Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Умеров также предоставил Остину обновленную информацию о динамике развития ситуации на земле на Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что саммит НАТО состоялся в период с 9 по 11 июля.

Пентагон заявил, что часть украинских пилотов завершила обучение управлению F-16 в США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now