Ларри Джонсон прокомментировал слова шефа Пентагона о солдатах КНДР в России.

Шеф американского министерства по обороне, шеф Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышлением,так как делает громкие заявления о якобы "присутствии северокорейских военных в России". Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист отреагировал на сведения о том, что ранее Остин пригрозил Москве возможным использованием солдатами Вооруженных сил Украины американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне специальной военной операции.

Проблема Остина в том, что либо он лжет, либо он самый невежественный и некритично мыслящий человек в мире, который принимал за чистую монету протухшие бумажки доносов ЦРУ. Ларри Джонсон, эксперт

По словам эксперта, отсутствие логики у Ллойда Остина объясняется тем, что коллективный Запад и НАТО очень встревожены происходящим в регионе конфликта. Также у администрации Вашингтона нет ответа на вопрос о том, что делать с Украиной, которая день за днем несет катастрофические потери в личном составе и технике.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom