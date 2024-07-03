Патрик Райдер не раскрыл число пилотов ВСУ, которые тренируются с западными кураторами.

Несколько украинских летчиков завершили свое обучение на территории США по управлению истребителями F-16 американского производства, а затем иностранные пилоты отправились на прохождение дальнейшей подготовки в европейский регион. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Несколько пилотов уже завершили обучение и отбыли для дальнейшей подготовки в Европу. В настоящее время более десятка пилотов проходят подготовку по управлению F-16 в Дании и США. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Сотрудник профильного ведомства отказался раскрывать прессе точное количество пилотов из армии киевского режима, проходящих обучение управлению западными боевыми самолетами.

Пентагон назвал допустимыми удары американским оружием по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Defense Now