Несколько украинских летчиков завершили свое обучение на территории США по управлению истребителями F-16 американского производства, а затем иностранные пилоты отправились на прохождение дальнейшей подготовки в европейский регион. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Несколько пилотов уже завершили обучение и отбыли для дальнейшей подготовки в Европу. В настоящее время более десятка пилотов проходят подготовку по управлению F-16 в Дании и США.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Сотрудник профильного ведомства отказался раскрывать прессе точное количество пилотов из армии киевского режима, проходящих обучение управлению западными боевыми самолетами.
Пентагон назвал допустимыми удары американским оружием по Крыму.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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