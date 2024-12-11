Чэс Фриман указал на идеологическую направленность речи шефа Пентагона.

Заявление американского министра по обороне Ллойда Остина о мнимой угрозе для европейского сообщества со стороны российского президента Владимира Путина не имеет ничего общего с реальностью, а также несет за собой чисто идеологический характер. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чэс Фримэн в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive Иностранный специалист добавил, что во время встречи в немецком Рамштайне в четверг Остин попытался обосновать необходимость поддержки Киева, заявив о мнимой угрозе Европе со стороны Путина после победы России на Украине.

Это идеологическое заявление, априорное обоснование. Это догматика, утверждение принципа, по которому другая сторона придет за тобой, если ты отступишь. Это не реальный мир, это теория. Чэс Фриман, эксперт

Аналитик указал на то, что власти США уверовали в теорию о непрекращающейся агрессии Кремля из-за того, что сами постоянно вторгаются в третьи страны без какого-либо международного противодействия. Чэс Фриман добавил, что Вашингтон так и не извлек уроков из собственных военных интервенций. Он призвал найти дипломатическое решение. Необходимость этого понимают все, за исключением чиновников, находящихся в уходящей администрации страны и киевского режима при лидере Владимире Зеленском.

"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации.

Фото и видео:YouTube / Daniel Davis / Deep Dive