Анна Кузнецова смогла поговорить со старшим мальчиком.

Оставленные матерью на московском морозе дети попали в реанимацию. Об этом журналистам сообщила омбудсмен Анна Кузнецова. Она рассказала о лечении детей, которых женщина оставила в лесу. По данным чиновницы, двое из троих несовершеннолетних в ближайшее время будут переведены в обычные палаты.

Напомним, что ранее старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова говорила журналистам о том, что в новой Москве мать пыталась убить детей. Для этого она раздела их догола и оставила в лесу одних при температуре ниже 15 градусов по Цельсию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В СК РФ добавили, что дети госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать тоже находится в больнице. Медики оценят ее психическое состояние.

Дети сейчас в безопасности, рядом с ними находятся доктора, делают все, чтобы вылечить их. Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие пресс-служба уполномоченной по правам детей

Кузнецова заметила, что смогла поговорить со старшим ребенком. Мальчику досталось больше всего, так как он шел по снегу босиком. ему предстоит серьезное лечение ног.

Детский омбудсмен Кузнецова осудила вовлечение детей в беспорядки.

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