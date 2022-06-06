Остаться в РФ готовы 3,5 тыс. опрошенных иностранцев, получающих медобразование в стране

Михаил Мурашко рассказал о том, как страна может увеличить количество медиков в стране.

Согласно опросам российского министерства по здравоохранению, около 3,5 тысяч иностранных студентов-медиков, получающих образование внутри страны, готовы в дальнейшем связать свою жизнь и профессиональную практику с Россией. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в Государственной Думы от 18 июля сделал глава профильного ведомства Михаил Мурашко. Чиновник выступил перед законодателями в рамках правительственного часа.

Сегодня у нас в стране их учится огромное количество - более половины стран мира обучают студентов в нашей стране. Это 75 тыс. студентов. 3,5 тыс. из них готовы связать свою жизнь и практику с Россией... Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Медизделия на основе ИИ появятся во всех субъектах в 2023 году.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ