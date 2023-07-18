Медизделия на основе ИИ появятся во всех субъектах в 2023 году

Глава Минздрава РФ рассказал о новых технологиях в сфере здравоохранения.

Медицинские изделия, созданные на основе искусственного интеллекта в 2023 году появятся во всех субъектах России. Соответствующей информацией с законодателями на пленарном заседании в Государственнойи Думе от 18 июля рассказал глава министерства по здравоохранения Михаил Мурашко. Чиновник выступил перед политиками в рамках правительственного часа. Эксперт пояснил коллегам, что в предыущие года профильное ведомство разработало для реализации такого проекта необходимую инфраструктуру. Мурашко уверен в том, что новые технологии активно смогут войти в отечественную систему здравоохранения.

В этом году во всех субъектах Российской Федерации появятся медицинские изделия и продукты, которые основаны на искусственном интеллекте. 32 региона уже законтрактовали, полмиллиарда рублей направлено в субъекты Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Голикова попросила Мурашко и Кравцова помочь с организацией отдыха детей из зон пожаров.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ