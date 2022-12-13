Голикова попросила Мурашко и Кравцова помочь с организацией отдыха детей из зон пожаров

Вице-премьер РФ дала поручение коллегам из Минздрава и Минпросвещения.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова попросила руководителем министерства по здравоохранению и министерства по просвещению Михаила Мурашко и Сергея Кравцова посодействовать отечественным регионам в организации отдыха и санаторно-курортного лечения для детей из зон пожаров и пострадавших от выбросов вулкана на Камчатке. Такое поручение чиновница дала профильным ведомствам на правительственном совещании, посвященном началу детской оздоровительной кампании.

Особого внимания также требуют наши дети из Камчатского края, который пострадал от пеплового выброса вулкана Шивелуч, я прошу на это обратить внимание. Поэтому, Сергей Сергеевич и Михаил Альбертович, здесь просьба оказать необходимое содействие регионам в организации этой работы. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница рассказала коллегам о том, что ранее глава государства Владимир Путин дал поручение кабинету министров, чтобы те дети, которые сейчас находятся в зоне пожаров, а также дети, чьи семьи лишились крова, были обеспечены бесплатным отдыхом и оздоровлением в стране, а при наличии таких показателей - и санаторно-курортным лечением.

В новых регионах России летом откроют шесть стационарных лагерей.

Фото и видео: Правительство России