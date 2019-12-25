КГИОП обратился в суд с требованием вернуть особняку Бруни исторический облик

Собственник помещения решил "прорубить" дверь и использовать квартиру как нежилой объект.

Собственник особняка Бруни на 5-й линии В.О. незаконно сделал вместо окна дверной проем. Как узнал депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев от вице-губернатора Николая Линченко, нарушителя оштрафовали. Также он обязан восстановить исторический облик фасада, сообщила пресс-служба "Справедливой России".

В августе 2020-го года собственник одной из квартир незаконно обустроил отдельный вход на лицевом фасаде здания дома №22. Он решил использовать помещение как нежилое.

Незаконной перепланировкой были недовольны жильцы дома, так как она была сделана без их согласия. Дом находится под охраной КГИОП, от ведомства разрешения также не было получено.

Нарушителю выписали штраф в размере 15 тыс. рублей. Также КГИОП подал материалы дела в Василеостровский районный суд. Заседание назначено на 14 декабря.

Дом архитектора А. Бруни был построен во второй половине XIX века. Он возведен в стиле эклектика.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ТСЖ оштрафовали за несогласованные с КГИОП работы на крыше дома Лидваля.

Фото: Депутат Алексей Ковалев / VK