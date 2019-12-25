ТСЖ оштрафовали за несогласованные с КГИОП работы на крыше дома Лидваля

Здание признано памятником.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей ТСЖ "Лидваль", признанное виновным в несоблюдении требований законодательства об охране объектов-памятников. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, ТСЖ без согласования с КГИОП провела работы в бывшем доме Лидваля или здании 1-3А по Каменноостровскому проспекту. Здание признано объектом культурного наследия, значимым считаются в том числе габариты и историческая конфигурация крыши. В минувшем январе чиновники комитета осмотрели объект и выявили работы по приспособлению чердачного пространства, на которое не получали разрешение. Подрядчик ООО "СтройПроект СПб" демонтировал кровельное покрытие и деревянные конструкции на крыше, заменил деревянные конструкции крыши на металлические, установил на крыше новые оконные заполнения. Кроме того, на плане пятого этажа оконных заполнений не оказалось, после проведенных работ венчающий карниз здания обвалился до кирпича и подрядчик нарастил вентиляционные каналы.

Защитник ТСЖ заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку согласовывать работы с КГИОП должен был подрядчик. Компания не только не договорилась с комитетом, но еще и не закончила работы, а сама необходимость ремонта крыши была обусловлена жалобами жильцов на протечки. Сейчас ТСЖ согласовывает с КГИОП работы по восстановлению облика здания.

Ранее мы писали, что фасады двух корпусов СПбГАСУ будет отреставирированы.

Фото: citywalls.ru