Фасады двух корпусов СПбГАСУ будет отреставирированы

На проект выделяется 52,9 млн рублей.

Фасады старинных корпусов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) будут отреставрированы. Университет разместил закупку, по итогам которой намечено найти исполнителя проекта.

Речь идет о фасадах зданий Института гражданских инженеров императора Николая I – так до переворота 1917 года назывался университет, основанный в 1832 году.

Работы предполагается провести в двух местах – учебный корпус и жилой (так называемый "Красный корпус") – на 2-й Красноармейской, д.4, лит А. С фасадами зданий, обладающих статусом выявленного объекта культурного наследия.

Реставраторы займутся кирпичной кладкой зданий, штукатурными работами, лепным декором фасадов.

Как планируется, это будет делаться с 1 апреля до 31 декабря следующего года после получения соответствующего разрешения КГИОП.

На работы выделяется до 52,9 млн рублей. Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 8 декабря.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге будет проведена реставрация семинарского корпуса Александро-Невской лавры.

Фото: citywalls.ru