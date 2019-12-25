В Петербурге будет проведена реставрация семинарского корпуса Александро-Невской лавры

В Петербурге будут проведены ремонт и реставрация семинарского корпуса с южными воротами главного двора Александро-Невской лавры. Комитет по госзаказу разместил закупку, по итогам конкурса которой намечено определить обладающего должной квалификацией исполнителя работ.

На них выделено 92,6 млн рублей из бюджета города.

Специалистам предстоит заняться фасадами, фундаментом здания, восстановлением гидроизоляции. Что касается фасадов, то в документации говорится, в частности, о реставрации кладки, архитектурно-лепного декора, дверях и окнах. При этом их фурнитуру намечено изготовить по старинным образцам. Все это будет делаться под неустанным надзором КГИОП.

Семинарский корпус лавры ограничивает ее двор с юга. Он был возведен в 1756-1761 годах.

Заявки от реставрационных фирм, желающих осуществить проект, принимаются до 15 декабря.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге реставрацию 56 фасадов домов-памятников начнут на год позже.

Фото: lavra.spb.ru