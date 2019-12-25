"Севкабель Порт" арендовал особняк Сименса для создания выставочного пространства

Объект будут реставрировать. Стоимость аренды на время работ составит 115,5 тыс. рублей в месяц,

ООО "УК Севкабель Порт" стало арендатором особняка Сименса на Кожевенной линии В.О. Объект хотят преобразовать под выставочное пространство, для этого необходимо провести реставрацию. Об итогах конкурса на право аренды сообщило издание "Деловой Петербург".

Это стало для нас решающим при принятии решения об участии в конкурсе, потому что интеграция здания в проект развития пространства Порта – это важнее, чем окупаемость его как самостоятельной бизнес-единицы. Мы понимаем, как сделать этот объект интересным не только для себя, но и для всего пространства. Станислав Михайлов, гендиректор ООО "УК Севкабель Порт"

Во время реставрационных работ, которые будут доиться 5 лет, компания будет платить городу 115,5 тыс. рублей в месяц. После их завершения арендная ставка установится на уронен 1 рубль за кв.м.

Напомним, чтоб особняк Карла Сименса на Кожевенной линии относится к постройкам XIX века. Суде больше века объект находится в аварийном состоянии.

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Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга