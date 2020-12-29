Петербургские работодатели назвали навыки хороших работников

Наиболее значимым навыком является умение взаимодействовать с людьми.

Служба исследований hh.ru опросила почти сотню российских работодателей, в том числе из Петербурга, чтобы выяснить, какие навыки они считают наиболее важными в сотрудниках.

Наиболее значимым навыком является умение взаимодействовать с людьми (9 баллов из 10). На втором месте – гибкость ума и клиентоориентированность, на третьем – умение вести переговоры.

При этом никто из опрошенных руководителей не назвал такие качества, как собственное мнение и критическое мышление. Зато в топ-5 попали креативность и умение управлять людьми, но это больше касается управленческих должностей.

Также стало известно, какие из навыков чаще всего встречаются у соискателей в реальной жизни. Это взаимодействие с людьми, клиентоориентированность, третье место разделили между собой собственное мнение, умение вести переговоры и эмоциональный интеллект.

Глава Башкирии поручил чиновникам больше общаться с людьми.

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