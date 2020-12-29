Глава Башкирии поручил чиновникам больше общаться с людьми

По его словам, главам муниципалитетов также стоит возобновить личные приёмы граждан.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам больше общаться с людьми. Заявление он сделал на оперативном совещании правительства региона.

Хабиров отметил, что нужно рассмотреть вопрос о передаче некоторых полномочий главам муниципалитетов, которые им позволят им чаще общаться с людьми.

Снова возобновляйте работу управдомов на регулярной основе. Радий Хабиров, глава Башкирии

По его словам, главам муниципалитетов также стоит возобновить личные приёмы граждан, так как у них накопилось много вопросов.

Хабиров заявил, что если представители власти будут больше общаться с людьми и решать их проблемы, то граждане будут "меньше приходить к нам под окна". Глава региона подчеркнул, что людей часто беспокоят житейские проблемы — у кого-то грязный подъезд, кому-то нужна работа, у кого-то не убирают снег.

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Видео: YouTube / UTV. Новости Уфы и Башкирии