Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Брин и Пейдж передали контроль над материнской структурой Alphabet гендиректору Google. Основатели компании покинули должности. Об этом стало известно из совместного заявления бизнесменов. Американцы заявили, что никогда не собирались удерживать управление в собственных руках.
Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент...Естественным образом пришло время упростить нашу структуру менеджмента
прокомментировали иностранцы
Брин и Пейдж контролировали Alphabet после реструктуризации четыре года назад. В рамках программы онлайн-сервис стал частью холдинга, включающего Google. Основатели заметили, что Alphabet работает эффективно и независимо. Теперь управление перешло на гендиректора Сундара Пичаи. И Брин, и Пейдж остались акционерами и заседают в совете директоров.
Ранее Piter.tv писал о том, что данные более миллиарда человек оказались в Сети. Специалисты обратились в ФБР.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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