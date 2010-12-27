Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Брин и Пейдж выпустили совместное обращение.

Брин и Пейдж передали контроль над материнской структурой Alphabet гендиректору Google. Основатели компании покинули должности. Об этом стало известно из совместного заявления бизнесменов. Американцы заявили, что никогда не собирались удерживать управление в собственных руках.

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Брин и Пейдж контролировали Alphabet после реструктуризации четыре года назад. В рамках программы онлайн-сервис стал частью холдинга, включающего Google. Основатели заметили, что Alphabet работает эффективно и независимо. Теперь управление перешло на гендиректора Сундара Пичаи. И Брин, и Пейдж остались акционерами и заседают в совете директоров.

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