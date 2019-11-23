Данные более миллиарда человек оказались в Сети. Специалисты обратились в ФБР

База хранилась на сервере Google Cloud.

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что в сети оказались в доступе данные 1,2 миллиарда человек со всей планеты. Об этом сообщает издание сообщает Wired.

Такую базу нашел специалист по кибербезопасности Винни Тройя. Данные в открытом доступе хранилась на сервере Google Cloud. Компания пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Известно, что любой мог получить доступ к номерам телефонов, электронной почте, а также профилям в соцсетях. Кроме того, в сети была указана история мест работы, на которых был трудоустроен пользователь.

Специалист обратился в ФБР.

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Видео: Youtube/ Aperture