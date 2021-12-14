Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

В Нью-Йорке состоялся митинг против экстрадиции создателя WikiLeaks в США.

Основатель музыкальной группы Pink Floyd поддержал Джулиана Ассанжа. В Нью-Йорке около консульства Великобритании состоялся пикет, участники которого призвали Лондон отказаться от экстрадиции создателя WikiLeaks в США.Сводный брат Ассанжа призвал американскую администрацию оставить в покое Джулиана. При этом популярная актриса Сьюзан Сэрэндон заявила, что вообще не видит смысла обращаться к американскому правительству.

Напомним, что высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Чиновники уточнили, что удовлетворены гарантиями, которые Вашингтон и Минюст предоставили британской стороне по экстрадиции задержанного. Далее дело будет рассматриваться в Вестминстерском магистратском суде. Оттуда материалы перейдут местному министру. Именно он примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Все это время фигурант дела будет находиться под стражей.

Фото и видео: YouTube / FNTV - FreedomNewsTV